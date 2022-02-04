Еще один регион Казахстана перешел в "зеленую" зону по КВИ

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Матрица оценки эпидситуации обновилась в Казахстане - за минувшие сутки один регион перешел в "зеленую" зону, еще один - в "желтую". Обновленные данные опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Согласно последним данным, эпидситуация улучшилась в Жамбылской области - регион покинул "красную" зону и перешел в "желтую".

Положительные изменения наблюдаются и в Кызылординской области - этот регион перебрался в самую благополучную по эпидситуации "зеленую" зону.

Актуальная на утро 4 февраля матрица оценки эпидситуации выглядит следующим образом:

в "красной" зоне остаются Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области;

в "желтой" зоне находятся Шымкент, Жамбылская, Мангистауская области;

в "зеленой" зоне - Кызылординская и Туркестанская области.

Напомним, за последние сутки в стране зарегистрировали 6,6 тыс. случаев заражения КВИ - это на 1008 случаев меньше, чем накануне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1954538-esche-odin-region-kazahstana-pereshel-v-zelenuyu-zonu-po-kvi/