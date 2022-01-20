ВОЗ заявила, что ограничения на международные поездки в пандемию неэффективны

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В комитете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19, заявили, что ограничения на международные поездки неэффективны в борьбе с распространением омикрон-штамма. Поэтому комитет рекомендует странам отменить или ослабить ограничения на международное сообщение, говорится в опубликованном заявлении.

"Провал с ограничениями на поездки, введенными для борьбы с международным распространением штамма "омикрон", демонстрирует неэффективность таких мер. Меры в отношении поездок (например, ношение масок, тестирование, изоляция/карантин и вакцинация) должны основываться на оценке рисков и не допускать финансового бремени для путешественников", – отметили в ВОЗ.

Комитет рекомендует странам не требовать сертификат вакцинации от коронавируса в качестве единственного условия для въезда в страну. Кроме того, он предлагает государствам признать для туристов все вакцины, одобренные ВОЗ для экстренного применения против COVID-19.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сделала предварительное заявление, что омикрон-штамм коронавируса менее опасен, чем "дельта". При этом вакцины могут быть менее эффективны против нового варианта COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1952044-voz-zayavila-chto-ogranicheniya-na-mezhdunarodnye-poezdki-v-pandemiyu-neeffektivny/