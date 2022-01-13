ВОЗ заявила, что коронавирус становится эндемичной инфекцией

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Представитель ВОЗ заявила на брифинге, что коронавирус постепенно обретает черты эндемичной инфекции, передает РБК.

То есть со временем становится характерной для определенной местности.

При этом, по словам главы технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Марии Ван Керкхове, на данный момент число случаев заболевания COVID-19 увеличивается, как и нагрузка на системы здравоохранения.

Ван Керкхове добавила, что вирус непредсказуем и все время меняется. Вдобавок у каждой страны свой метод борьбы с пандемией.

"Здесь нет такой предсказуемости, как с гриппом и [другими] типичными сезонными инфекциями. Может быть, мы придем к этому, но пока не пришли", - сказала специалист.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила о рекордном количестве зараженных COVID-19 за минувшую неделю. Показатель увеличился на 55 процентов и достиг 15 миллионов случаев. В пятерку "лидеров" вошли США, Франция, Великобритания, Италия, Индия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1950921-voz-zayavila-chto-koronavirus-stanovitsya-endemichnoy-infektsiey/