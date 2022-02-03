Александр Масляков повторно заболел COVID-19, он пропустит открытие нового сезона КВН (видео)

Александр Масляков. Фото: instagram.com/kvnofficial

Ведущий КВН Александр Масляков повторно заразился коронавирусом, из-за чего пропустит первые игры нового сезона, передает NUR.KZ.

О своей болезни и последовавшей за ней вынужденной самоизоляцией 80-летний телеведущий сообщил в видеобращении на официальной странице КВН в Instagram.

"Здравствуйте, дорогие друзья. Я приветствую всю громадную армию поклонников нашей уникальной игры. Приветствую команды, которые начинают свой новый сезон. 61-й сезон Клуба веселых и находчивых. К сожалению, меня сегодня нет с вами. COVID-19 во второй раз подкрадывается ко мне, и мне говорят, что какое-то время надо посидеть дома", - рассказал Масляков.

Он отметил, что КВН не может быть без ведущего. Тем не менее, Александр Васильевич нашел выход из ситуации и тех, кто сможет временно его заменить.

"Поэтому на первых играх, что меня нет, мы будем приглашать известных КВН-щиков или людей, не чужих нашей игре, нашей передаче, и посмотрим, у кого как с ведением сложится все. Ну вот, дорогие друзья, еще раз вас с наступающим новым сезоном, успехов всем", — сказал глава программы.

На записанных кадрах Масляков выглядит вполне бодрым, из чего можно сделать вывод, что у него легкое течение болезни

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1954463-aleksandr-maslyakov-povtorno-zabolel-covid-19-on-propustit-otkrytie-novogo-sezona-kvn-video/