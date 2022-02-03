Врач из США назвал способы защиты от "стелс-омикрона"

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Американские специалисты рассказали, что "стелс-омикрон" является более заразным, чем омикрон-штамм, передает Today.

О степени тяжести заболевания подвидом ВА.2 еще говорить рано. Но предварительные данные показывают, что болезнь преимущественно протекает в легкой форме. Так как в регионах, где он доминирует, не наблюдается увеличения числа госпитализаций и смертей.

Профессор Университета Северной Каролины Дирк Диттмер заявил, что для защиты от "стелс-омикрона" необходимо соблюдать общепринятые меры. То есть соблюдать дистанцию, носить маску в общественных местах, вакцинироваться и сделать бустерную дозу при необходимости.

"Пока у нас сохраняется очень высокий уровень заболеваемости, мы, в сущности, "разводим" варианты", - говорит Диттмер.

Ранее российский инфекционист назвал симптомы заболевания "стелс-омикроном". А врач-терапевт рассказал о способности некоторых людей не заражаться коронавирусной инфекцией.

Также мы писали о необычных симптомах при омикрон-штамме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1954387-vrach-iz-ssha-nazval-sposoby-zaschity-ot-stels-omikrona/