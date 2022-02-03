Вирусолог назвал срок окончания пандемии

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Специалист из Роспотребнадзора предположил, когда пандемия может завершиться, передает РИА Новости.

Пандемия COVID-19 будет длиться еще примерно три года. Но развитие событий зависит от нескольких факторов. Это скорость коллективного иммунитета, а также будет ли он развиваться наравне с появлением новых штаммов коронавируса.

"Имеется большое количество региональных особенностей, но, если говорить про общий многолетний тренд, то надо готовиться к тому, что 2022 год мы будем пребывать еще в условиях пандемии, равно как 2023 и, возможно, 2024 год", - объяснил директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова Роспотребнадзора, заведующий кафедрой эпидемиологии Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов.

Напомним, генсек ООН заявил, что миру следует подготовиться к следующей пандемии после COVID-19. А также стремиться к укреплению авторитета Всемирной организации здравоохранения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1954337-virusolog-nazval-srok-okonchaniya-pandemii/