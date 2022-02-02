Инфекционист назвал симптомы заболевания "стелс-омикроном"

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Инфекционист рассказал о симптомах при заболевании "стелс-омикроном", передает РИА Новости.

Подвид омикрон-штамма ВА.2, который еще называют "стелс-омикроном", впервые был выявлен в Алжире в январе этого года.

Как говорит инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков, симптомами при заболевании новым подвидом являются кашель, потеря обоняния или вкуса и высокая температура.

По словам Позднякова, наибольшую роль здесь играет то, вакцинирован человек или нет.

К примеру, в Дании распространение "стелс-омикрона" не вызвало повышения госпитализаций и заболеваемости среди детей. Так как большая часть населения привита.

"По опыту Дании можно сказать, что при большом проценте иммунизированных, то есть вакцинированных или переболевших людей, новый подштамм "омикрона" больших проблем не вызывает", - отметил врач.

Ранее датские ученые в ходе исследования выяснили, что "стелс-омикрон" намного заразнее привычного омикрон-штамма.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1954140-infektsionist-nazval-simptomy-zabolevaniya-stels-omikronom/