Терапевт рассказал о способности некоторых людей не заражаться COVID-19

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Терапевт объяснил, почему некоторые из членов одной семьи имеют способность не заражаться COVID-19, передает Ura.ru.

Как говорит терапевт Андрей Звонков, существует специфическая защита от COVID-19 при помощи антител. Есть также неспецифическая. К ней относятся интерферон в крови и различные вещества, что вырабатываются клетками в слизистой оболочке носа.

"Есть люди, у которых достаточно высокая концентрация веществ в слизистой, и у них дольше происходит заражение коронавирусом. Второй фактор - это лимфоциты. Когда они активно реагируют на антигены, начинается выброс интерферона, что является защитой против вирусов", - объяснил Звонков.

Но это не значит, что можно пренебрегать защитой. Бывают случаи, когда сильная вирусная нагрузка способна перебороть неспецифическую защиту.

Со словами Звонкова отчасти согласился врач Андрей Девяткин. Он подтвердил, что у некоторых людей есть защита на уровне органов дыхания. Но это еще научно не подтверждалось.

В любом случае специалист посоветовал носить маску.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1954332-terapevt-rasskazal-o-sposobnosti-nekotoryh-lyudey-ne-zarazhatsya-covid-19/