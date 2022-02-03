Профессор рассказал, может ли переболевший омикрон-штаммом заразиться им снова

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Переболевший омикрон-штаммом человек может заразиться им снова, передает Sputnik Россия.

Омикрон-штамм является наиболее заразным среди всех других вариантов. Он распространяется в основном в верхних дыхательных путях и не проникает ниже.

"Из-за этого инфицирование осуществляется меньшими дозами, чем при предыдущих штаммах, и поэтому он так заразен. В результате пробивается иммунитет, вызванный предыдущими заражениями", - рассказал вирусолог, кандидат медицинских наук, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Поэтому переболевший ранее человек может снова заразиться новым вариантом. И, скорее всего, в слабой форме.

Повторное заражение "омикроном" может даже затронуть уже перенесшего этот вариант.

Альтштейн напомнил, что своевременная вакцинация может спасти от заражения или тяжелого течения болезни.

Ранее инфекционист назвал симптомы заражения "стелс-омикроном".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1954341-professor-rasskazal-mozhet-li-perebolevshiy-omikron-shtammom-zarazitsya-im-snova/