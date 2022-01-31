Прирост зараженных КВИ в Казахстане снижается уже 4-й день подряд

За минувшее воскресенье коронавирусную инфекцию диагностировали 7 491 казахстанцу. Такие данные приводит МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.
За последние несколько дней ежесуточный прирост зараженных снизился.
Так, 26 января в стране выявили 13 652 случая заражения КВИ, 27-го числа этот показатель уже составил 12 558, 28-го – 11 753, 29-го – 9475.
Накануне же был зарегистрирован 7491 случай. Из них:
- в Нур-Султане – 1 194;
- в Алматы – 1 556;
- в Шымкенте – 26;
- в Акмолинской области – 715;
- в Актюбинской области – 78;
- в Алматинской области – 305;
- в Атырауской области – 168;
- в ВКО – 189;
- в Жамбылской области – 103;
- в ЗКО – 263;
- в Карагандинской области – 954;
- в Костанайской области – 586;
- в Кызылординской области – 55;
- в Мангистауской области – 53;
- в Павлодарской области – 880;
- в СКО – 341;
- в Туркестанской области – 25.
Всего в стране подтверждено 1 233 488 случаев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1953742-covid-19-v-kazahstane-zabolevaemost-snizhaetsya-uzhe-4-y-den-podryad/