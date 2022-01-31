Прирост зараженных КВИ в Казахстане снижается уже 4-й день подряд

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За минувшее воскресенье коронавирусную инфекцию диагностировали 7 491 казахстанцу. Такие данные приводит МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

За последние несколько дней ежесуточный прирост зараженных снизился.

Так, 26 января в стране выявили 13 652 случая заражения КВИ, 27-го числа этот показатель уже составил 12 558, 28-го – 11 753, 29-го – 9475.

Накануне же был зарегистрирован 7491 случай. Из них:

в Нур-Султане – 1 194;

в Алматы – 1 556;

в Шымкенте – 26;

в Акмолинской области – 715;

в Актюбинской области – 78;

в Алматинской области – 305;

в Атырауской области – 168;

в ВКО – 189;

в Жамбылской области – 103;

в ЗКО – 263;

в Карагандинской области – 954;

в Костанайской области – 586;

в Кызылординской области – 55;

в Мангистауской области – 53;

в Павлодарской области – 880;

в СКО – 341;

в Туркестанской области – 25.

Всего в стране подтверждено 1 233 488 случаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1953742-covid-19-v-kazahstane-zabolevaemost-snizhaetsya-uzhe-4-y-den-podryad/