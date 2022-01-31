Здоровье
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Прирост зараженных КВИ в Казахстане снижается уже 4-й день подряд

Медработница берет анализ
Иллюстративное фото: Julian Stratenschulte/Picture alliance/Getty Images

За минувшее воскресенье коронавирусную инфекцию диагностировали 7 491 казахстанцу. Такие данные приводит МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

За последние несколько дней ежесуточный прирост зараженных снизился.

Так, 26 января в стране выявили 13 652 случая заражения КВИ, 27-го числа этот показатель уже составил 12 558, 28-го – 11 753, 29-го – 9475.

Накануне же был зарегистрирован 7491 случай. Из них:

  • в Нур-Султане – 1 194;
  • в Алматы – 1 556;
  • в Шымкенте – 26;
  • в Акмолинской области – 715;
  • в Актюбинской области – 78;
  • в Алматинской области – 305;
  • в Атырауской области – 168;
  • в ВКО – 189;
  • в Жамбылской области – 103;
  • в ЗКО – 263;
  • в Карагандинской области – 954;
  • в Костанайской области – 586;
  • в Кызылординской области – 55;
  • в Мангистауской области – 53;
  • в Павлодарской области – 880;
  • в СКО – 341;
  • в Туркестанской области – 25.

Всего в стране подтверждено 1 233 488 случаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1953742-covid-19-v-kazahstane-zabolevaemost-snizhaetsya-uzhe-4-y-den-podryad/

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