COVID-19 подтвердилась еще у 11,7 тыс. казахстанцев

За прошедшие сутки зарегистрировано 11 753 новых случая заражения коронавирусом. Такие данные приводит МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.
Похожие показатели наблюдались 25 января: тогда КВИ подтвердилась у 11 862 казахстанцев. 26-го числа прирост зараженных достиг 13 652-х случаев, а 27-го – 12 558-ми.
За последние же сутки, 28 января, в стране выявили 11 753 новых случая заболевания COVID-19. Из них:
- в Нур-Султане – 1 930;
- в Алматы – 2 253;
- в Шымкенте – 130;
- в Акмолинской области – 877;
- в Актюбинской области – 408;
- в Алматинской области – 582;
- в Атырауской области – 267;
- в ВКО – 407;
- в Жамбылской области – 302;
- в ЗКО – 495;
- в Карагандинской области – 1 797;
- в Костанайской области – 595;
- в Кызылординской области – 97;
- в Мангистауской области – 147;
- в Павлодарской области – 970;
- в СКО – 430;
- в Туркестанской области – 66.
Всего в стране подтверждено 1 216 522 случая.
По информации из официального Telegram-канала Минздрава, за 27 января (четверг) в Казахстане от осложнений COVID-19 скончались 16 человек.
Еще двое, по тем же данным, умерли от пневмонии с признаками КВИ. Вместе с этим, за тот же период пневмонию диагностировали 144 казахстанцам.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1953595-bolee-11-tys-sluchaev-covid-19-vyyavili-za-sutki-v-kazahstane/