COVID-19 подтвердилась еще у 11,7 тыс. казахстанцев

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За прошедшие сутки зарегистрировано 11 753 новых случая заражения коронавирусом. Такие данные приводит МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

Похожие показатели наблюдались 25 января: тогда КВИ подтвердилась у 11 862 казахстанцев. 26-го числа прирост зараженных достиг 13 652-х случаев, а 27-го – 12 558-ми.

За последние же сутки, 28 января, в стране выявили 11 753 новых случая заболевания COVID-19. Из них:

в Нур-Султане – 1 930;

в Алматы – 2 253;

в Шымкенте – 130;

в Акмолинской области – 877;

в Актюбинской области – 408;

в Алматинской области – 582;

в Атырауской области – 267;

в ВКО – 407;

в Жамбылской области – 302;

в ЗКО – 495;

в Карагандинской области – 1 797;

в Костанайской области – 595;

в Кызылординской области – 97;

в Мангистауской области – 147;

в Павлодарской области – 970;

в СКО – 430;

в Туркестанской области – 66.

Всего в стране подтверждено 1 216 522 случая.

По информации из официального Telegram-канала Минздрава, за 27 января (четверг) в Казахстане от осложнений COVID-19 скончались 16 человек.

Еще двое, по тем же данным, умерли от пневмонии с признаками КВИ. Вместе с этим, за тот же период пневмонию диагностировали 144 казахстанцам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1953595-bolee-11-tys-sluchaev-covid-19-vyyavili-za-sutki-v-kazahstane/