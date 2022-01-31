Как получить "супериммунитет" против COVID-19, рассказали ученые

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Группа исследователей из Орегонского университета здоровья и науки заявила, что пациенты, переболевшие омикрон-штаммом коронавируса после вакцинации, могут приобрести "супериммунитет" против его новых вариантов, передает Business Insider.

"Новые данные свидетельствуют о том, что <…> люди, которые полностью вакцинированы и имеют иммунитет от перенесенного COVID-19, по-видимому, хорошо защищены от коронавирусной инфекции в будущем", – говорится в статье.

Ученые из Орегонского университета здоровья и науки описали эту двойную защиту как "сверхиммунитет".

По словам исследователей, "супериммунитет" не работает без вакцинации в основе. У переболевших COVID-19 будет лишь "нормальный" иммунитет. В то время как вакцинированные пациенты, перенесшие "прорывные" инфекции во время дельта-волны, получили почти 1000% эффективную защиту, чем после второй дозы Pfizer.

"Высок не только уровень антител, но и возможность кросс-нейтрализации различных вариантов", – пояснил изданию Фикаду Тафессе, соавтор исследования.

Ранее инфекционист рассказал о рисках "естественной иммунизации" при омикрон-штамме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1953738-uchenye-ozvuchili-sposob-poluchit-superimmunitet-protiv-covid-19/