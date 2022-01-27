Еще 13,6 тыс. казахстанцев заразились коронавирусом

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За прошедшие сутки в Казахстане выявили 13 652 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

Отметим, что днем ранее, 25 января, в стране было зафиксировано 11 862 случая заражения вирусом. 24-го числа этот показатель составил 9016.

Накануне же прирост новых случаев заражения составил 13 652. Из них:

в Нур-Султане – 2 852;

в Алматы – 2 491;

в Шымкенте – 168;

в Акмолинской области – 907;

в Актюбинской области – 513;

в Алматинской области – 454;

в Атырауской области – 414;

в ВКО – 549;

в Жамбылской области – 242;

в ЗКО – 451;

в Карагандинской области – 2 209;

в Костанайской области – 490;

в Кызылординской области – 134;

в Мангистауской области – 128;

в Павлодарской области – 1 153;

в СКО – 407;

в Туркестанской области – 90.

Всего в стране подтверждено 1 192 211 случаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1953190-bolee-13-tys-sluchaev-zarazheniya-koronavirusom-vyyavili-za-sutki-v-kazahstane/