Здоровье
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Еще 13,6 тыс. казахстанцев заразились коронавирусом

Лаборант держит в руке пробирку
Иллюстративное фото: Daniel Karmann/Picture Alliance/Getty Images

За прошедшие сутки в Казахстане выявили 13 652 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

Отметим, что днем ранее, 25 января, в стране было зафиксировано 11 862 случая заражения вирусом. 24-го числа этот показатель составил 9016.

Накануне же прирост новых случаев заражения составил 13 652. Из них:

  • в Нур-Султане – 2 852;
  • в Алматы – 2 491;
  • в Шымкенте – 168;
  • в Акмолинской области – 907;
  • в Актюбинской области – 513;
  • в Алматинской области – 454;
  • в Атырауской области – 414;
  • в ВКО – 549;
  • в Жамбылской области – 242;
  • в ЗКО – 451;
  • в Карагандинской области – 2 209;
  • в Костанайской области – 490;
  • в Кызылординской области – 134;
  • в Мангистауской области – 128;
  • в Павлодарской области – 1 153;
  • в СКО – 407;
  • в Туркестанской области – 90.

Всего в стране подтверждено 1 192 211 случаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1953190-bolee-13-tys-sluchaev-zarazheniya-koronavirusom-vyyavili-za-sutki-v-kazahstane/

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