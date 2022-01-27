Еще 13,6 тыс. казахстанцев заразились коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане выявили 13 652 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.
Отметим, что днем ранее, 25 января, в стране было зафиксировано 11 862 случая заражения вирусом. 24-го числа этот показатель составил 9016.
Накануне же прирост новых случаев заражения составил 13 652. Из них:
- в Нур-Султане – 2 852;
- в Алматы – 2 491;
- в Шымкенте – 168;
- в Акмолинской области – 907;
- в Актюбинской области – 513;
- в Алматинской области – 454;
- в Атырауской области – 414;
- в ВКО – 549;
- в Жамбылской области – 242;
- в ЗКО – 451;
- в Карагандинской области – 2 209;
- в Костанайской области – 490;
- в Кызылординской области – 134;
- в Мангистауской области – 128;
- в Павлодарской области – 1 153;
- в СКО – 407;
- в Туркестанской области – 90.
Всего в стране подтверждено 1 192 211 случаев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1953190-bolee-13-tys-sluchaev-zarazheniya-koronavirusom-vyyavili-za-sutki-v-kazahstane/