Почти 9,5 тыс. случаев заболевания коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки зарегистрировано 9 475 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.
В разрезе регионов ситуация выглядит следующим образом:
- в Нур-Султане – 1 441,
- в Алматы – 1 979,
- в Шымкенте – 126,
- в Акмолинской области –802,
- в Актюбинской области – 268,
- в Алматинской области – 332,
- в Атырауской области – 196,
- в ВКО – 198,
- в Жамбылской области – 202,
- в ЗКО – 503,
- в Карагандинской области – 1 298,
- в Костанайской области – 611,
- в Кызылординской области – 70,
- в Мангистауской области – 101,
- в Павлодарской области – 900,
- в СКО – 387,
- в Туркестанской области – 61.
Напомним, что накануне сообщалось о свыше 11,7 тыс. выявленных случаев COVID-19.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1953675-pochti-95-tys-sluchaev-zabolevaniya-koronavirusom-vyyavili-v-kazahstane-za-sutki/