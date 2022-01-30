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Почти 9,5 тыс. случаев заболевания коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

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Иллюстративное фото: Gettty Images/ Mario Tama / Staff

За прошедшие сутки зарегистрировано 9 475 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

В разрезе регионов ситуация выглядит следующим образом:

  • в Нур-Султане – 1 441,
  • в Алматы – 1 979,
  • в Шымкенте – 126,
  • в Акмолинской области –802,
  • в Актюбинской области – 268,
  • в Алматинской области – 332,
  • в Атырауской области – 196,
  • в ВКО – 198,
  • в Жамбылской области – 202,
  • в ЗКО – 503,
  • в Карагандинской области – 1 298,
  • в Костанайской области – 611,
  • в Кызылординской области – 70,
  • в Мангистауской области – 101,
  • в Павлодарской области – 900,
  • в СКО – 387,
  • в Туркестанской области – 61.

Напомним, что накануне сообщалось о свыше 11,7 тыс. выявленных случаев COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1953675-pochti-95-tys-sluchaev-zabolevaniya-koronavirusom-vyyavili-v-kazahstane-za-sutki/

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