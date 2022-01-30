Почти 9,5 тыс. случаев заболевания коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

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За прошедшие сутки зарегистрировано 9 475 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

В разрезе регионов ситуация выглядит следующим образом:

в Нур-Султане – 1 441,

в Алматы – 1 979,

в Шымкенте – 126,

в Акмолинской области –802,

в Актюбинской области – 268,

в Алматинской области – 332,

в Атырауской области – 196,

в ВКО – 198,

в Жамбылской области – 202,

в ЗКО – 503,

в Карагандинской области – 1 298,

в Костанайской области – 611,

в Кызылординской области – 70,

в Мангистауской области – 101,

в Павлодарской области – 900,

в СКО – 387,

в Туркестанской области – 61.

Напомним, что накануне сообщалось о свыше 11,7 тыс. выявленных случаев COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1953675-pochti-95-tys-sluchaev-zabolevaniya-koronavirusom-vyyavili-v-kazahstane-za-sutki/