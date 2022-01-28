Суточный прирост зараженных КВИ снизился до 12,5 тыс. случаев

Обновленные данные об эпидситуации по коронавирусу в Казахстане опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz - за минувшие сутки, 27 января, инфекцию выявили еще у 12 558 человек.
Отметим, что последние несколько дней в стране наблюдался рост заболеваемости - 25 января сообщалось о 9016 случаях заражения, 26 января - об 11,8 тыс. новых зараженных, а вчера, 27 января, прирост составил 13 652 случая.
В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:
- Нур-Султан - 2124
- Алматы - 2307
- Шымкент - 154
- Акмолинская область - 901
- Актюбинская область - 479
- Алматинская область - 455
- Атырауская область - 354
- Восточно-Казахстанская область - 451
- Жамбылская область - 230
- Западно-Казахстанская область - 513
- Карагандинская область - 2043
- Костанайская область - 583
- Кызылординская область - 124
- Мангистауская область - 154
- Павлодарская область - 1140
- Северо-Казахстанская область - 453
- Туркестанская область - 93
За все время пандемии коронавирусом заразились 1 204 769 казахстанцев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1953392-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-kvi-snizilsya-do-125-tys/