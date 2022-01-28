Здоровье
KZ

Суточный прирост зараженных КВИ снизился до 12,5 тыс. случаев

Девушка в маске идет по городу
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Обновленные данные об эпидситуации по коронавирусу в Казахстане опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz - за минувшие сутки, 27 января, инфекцию выявили еще у 12 558 человек.

Отметим, что последние несколько дней в стране наблюдался рост заболеваемости - 25 января сообщалось о 9016 случаях заражения, 26 января - об 11,8 тыс. новых зараженных, а вчера, 27 января, прирост составил 13 652 случая.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

  • Нур-Султан - 2124
  • Алматы - 2307
  • Шымкент - 154
  • Акмолинская область - 901
  • Актюбинская область - 479
  • Алматинская область - 455
  • Атырауская область - 354
  • Восточно-Казахстанская область - 451
  • Жамбылская область - 230
  • Западно-Казахстанская область - 513
  • Карагандинская область - 2043
  • Костанайская область - 583
  • Кызылординская область - 124
  • Мангистауская область - 154
  • Павлодарская область - 1140
  • Северо-Казахстанская область - 453
  • Туркестанская область - 93

За все время пандемии коронавирусом заразились 1 204 769 казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1953392-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-kvi-snizilsya-do-125-tys/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.