Суточный прирост зараженных КВИ снизился до 12,5 тыс. случаев

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Обновленные данные об эпидситуации по коронавирусу в Казахстане опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz - за минувшие сутки, 27 января, инфекцию выявили еще у 12 558 человек.

Отметим, что последние несколько дней в стране наблюдался рост заболеваемости - 25 января сообщалось о 9016 случаях заражения, 26 января - об 11,8 тыс. новых зараженных, а вчера, 27 января, прирост составил 13 652 случая.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

Нур-Султан - 2124

Алматы - 2307

Шымкент - 154

Акмолинская область - 901

Актюбинская область - 479

Алматинская область - 455

Атырауская область - 354

Восточно-Казахстанская область - 451

Жамбылская область - 230

Западно-Казахстанская область - 513

Карагандинская область - 2043

Костанайская область - 583

Кызылординская область - 124

Мангистауская область - 154

Павлодарская область - 1140

Северо-Казахстанская область - 453

Туркестанская область - 93

За все время пандемии коронавирусом заразились 1 204 769 казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1953392-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-kvi-snizilsya-do-125-tys/