Казахстан получил еще 2 млн доз вакцины от Sinopharm

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Казахстан получил новую партию китайской вакцины от компании Sinopharm. В состав груза вошли 2 млн доз препарата, сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения РК.

Партия вакцины прибыла из Пекина в Алматы 29 января при содействии посольства РК в КНР. Всего было получено 2 млн доз. Как отметили в Минздраве, это позволит продвинуться в завершении массовой вакцинации населения страны.

Сообщается, что прибывшая вакцина после завершения процедуры стикерования в оперативном порядке, согласно разнарядке КСЭК МЗРК, будет направлена в регионы Казахстана. В ближайшие дни препарат будет доступен для вакцинации граждан.

Транспортировка доз вакцины осуществляется в четыре этапа с соблюдением всех стандартов GMP и GDP. Также при перевозке применяется принцип "холодовой цепи". Это значит, что на каждом из этапов обеспечивается строгое поддержание температурного режима, на каждом уровне – своя ответственная организация.

При этом особенность вакцины Sinopharm заключается в том, что, процесс ее доставки не требует морозильной камеры. Препарат может храниться и перевозиться при температуре от 2 до 8 градусов выше нуля.

Сам препарат был разработан Пекинским институтом биологических продуктов и одобрен ВОЗ весной 2021 года, он признан в 45 странах мира. Вакцина инактивированная, двухдозная. Срок ее хранения составляет 24 месяца.

В Минздраве напомнили, что Казахстан уже получал 4 млн доз препарата от Sinopharm, а также, в конце апреля, 1 млн доз препарата, выпущенного в ОАЭ под торговым названием Hayat-Vax.

Ранее сообщалось, что в Казахстан прибыло 150 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт". Эта вакцина является однокомпонентной и предназначена для ревакцинации населения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1953640-kazahstan-poluchil-esche-2-mln-doz-vaktsiny-ot-sinopharm/