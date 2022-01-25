Ревакцинация "Спутником Лайт" вызвала ажиотаж в поликлиниках Алматы

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Во вторник в Казахстане был дан старт ревакцинации российским "Спутником Лайт". В поликлиниках Алматы весь день царил настоящий ажиотаж: желающих уколоться векторной вакциной было много. Однако в других регионах все было не так живо. О ходе ревакцинации рассказал КТК.

Еще на прошлой неделе стало известно, что в Казахстан было направлено 150 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт". Это векторная вакцина, состав которой аналогичен первому компоненту "Спутника V".

Вакцину хранят в морозильных камерах. В них строго поддерживается температурный режим – минус 18 градусов или ниже. На разморозку уходит несколько минут. Каждая ампула содержит две дозы. Вколоть их нужно быстро – одну за другой. Иначе препарат испортится.

Прибывшую партию распределили по всем регионам. К примеру, в Алматы поставили 12 тысяч доз. Событие вызвало ажиотаж в городских поликлиниках. Среди желающих получить третий укол было много пожилых людей.

"Я после вакцины болела ковидом. Ну, в такой, в средней тяжести форме. Ну, нормально. Дома – не в больнице, конечно, – пролечилась. Вот, полгода прошло, и как раз проходит ревакцинация "Спутником Лайт". И я решила быстренько привиться", – говорит Галина Кислова.

А вот тем, кто выбрал для ревакцинации не российский препарат, сегодня пришлось подождать. К примеру, ампула с китайским Vero Cell тоже рассчитана на две дозы. Но прививаются им, как отмечают журналисты, не так охотно.

Врачи говорят: при появлении нового препарата повышенный интерес – дело обычное. Так же здесь было и с вакциной Comirnaty от Pfizer/BioNTech.

"Сегодня на "Спутник Лайт" пришло больше людей. Вчера была просто поставка, и мы готовились. И заранее собирали списки пациентов, которые желают на ревакцинацию. Соответственно, с утра начали всех пациентов обзванивать, кто ранее был записан и желал получить данную вакцину", – рассказал замглавврача ГП №3 города Алматы Булат Магзум.

"Спутник Лайт" начали колоть и в Карагандинской области. Ажиотажа и очередей появление этого российского препарата у жителей не вызвало. По данным телеканала, люди, как правило, приходят по записи или с друзьями и близкими, чтобы разделить дозу на двоих.

Всего в область доставили 8 тысяч доз. Партия предназначена для людей старше 18 лет. По словам врачей, благодаря предшественнику – "Спутнику V" – долго уговаривать карагандинцев получить бустерную дозу именно российского препарата не пришлось.

"Переносится "Спутник Лайт" нормально – так же, как и "Спутник V". Как вы говорите, никаких новых побочных эффектов там не может быть. Или каких-то реакций. Потому что по своему составу это идентично первому компоненту "Спутника". Я считаю, что сейчас население проявляет некую активность", – говорит директор Городского центра первичной медико-санитарной помощи Татьяна Баширова.

Желающим ревакцинироваться также предлагают получить QazVac и Vero Cell. А вот препарат от Pfizer доступен пенсионерам и медикам в разных поликлиниках в зависимости от излишков. Третью дозу на сегодняшний день получили почти 83 тысячи человек.

В Восточно-Казахстанскую область тоже поступила первая партия вакцины "Спутник Лайт". Сюда привезли 21 тысячу доз. Сейчас их распределяют по медорганизациям. Впрочем, в некоторых поликлиниках препарат уже доступен.

Всего по области ревакцинацию прошли больше 154 тысяч граждан. И желающих по-прежнему много, говорят медработники.

"Спутник Лайт" уже определенное количество времени спрашивали, перед Новым годом еще задавали вопросы. В основном – лица старшего возраста. Они хотели привиться, потому что у них много сопутствующих заболеваний. Многие состоят на диспансерном учете. И поэтому хотят привиться и защитить себя", – сказала медсестра поликлиники №6 Семея Анар Амергалинова.

Источник: КТК

О том, что казахстанцы смогут привиться "Спутником Лайт", стало известно еще в середине месяца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1952968-revaktsinatsiya-sputnikom-layt-vyzvala-azhiotazh-v-poliklinikah-almaty/