Тугжанов: 43 страны выразили готовность получить вакцину QazVac

Иллюстративное фото: biosafety.kz

Заместитель премьер-министра по социальным вопросам Ералы Тугжанов заявил о том, что 43 государства готовы получить казахстанскую вакцину QazVac, передает корреспондент NUR.KZ.

Ералы Тугжанов отметил, что в прошлом году несомненным успехом казахстанских ученых Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности стала разработка отечественной вакцины против коронавируса QazVac.

"Разработка собственной вакцины прославила страну. Казахстан среди шести государств стал пятым, разработавшим свою отечественную вакцину против КВИ. Это большое достижение. Сейчас 43 государства выразили готовность приобрести нашу вакцину", - заявил он.

Тугжанов выразил благодарность всем ученым, участвовавшим в ее разработке.

"По уровню качества она абсолютно не уступает (другим вакцинам - прим. ред.) - от 86 до 92% сегодня (эффективность препарата - прим. ред.). Это же серьезный результат. Ни одна вакцина на таком уровне сегодня не может похвалиться. Поэтому журналистам во время встречи все доводили. Об этом мы будем говорить", - резюмировал вице-премьер.

Напомним, что за минувшие сутки в Казахстане выявили более 13,5 тыс. новых случаев КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1953323-tugzhanov-43-strany-vyrazili-gotovnost-poluchit-vaktsinu-qazvac/