150 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт" отправили для ревакцинации казахстанцев

Иллюстративное фото: Alexander Nemenov/AFP/Getty Images

На хабы "СК-Фармация" отправлено 150 000 доз однокомпонентного препарата от COVID-19 "Спутник Лайт". Об этом сообщается на официальной странице в Facebook ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс".

"Сегодня ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс" отправил на хабы "СК-Фармация" 150 000 доз однокомпонентного препарата от COVID-19 "Спутник Лайт" для ревакцинации граждан", – сообщили в КФК.

Представители комплекса отметили, что данная партия – это гуманитарная помощь, выделенная по решению акционеров КФК для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Отмечается, что препарат доставлен из России.

"Из холодильной камеры КФК, с температурным режимом -35 градусов, на логистические хабы единого дистрибьютера, в специализированных рефрижераторах, где установлено оборудование для строгого соблюдения холодовой цепи, отгружена вакцина. Уже сегодня препарат будет доставлен на склады и далее произойдет распределение по регионам страны", – добавили представители Карагандинского фармацевтического комплекса.

Напомним, 11 января стало известно, что в Казахстан поступила партия из 150 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт". Привиться вакциной, как ранее пояснили в Минздраве, казахстанцы смогут уже в конце месяца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1951617-150-tys-doz-vaktsiny-sputnik-layt-peredali-sk-farmatsiya/