Ряд карантинных ограничений сняли для объектов, участвующих в Ashyq, в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Главный санврач Алматы Карлыгаш Абдижаббарова подписала новое постановление о карантинных мерах в мегаполисе. Документ опубликован на официальном сайте Департамента санэпидконтроля южной столицы.

Главный санврач постановила продолжить реализацию и внедрение проекта Ashyq на объектах южной столицы.

Кроме того, документом предусмотрен ряд послаблений для объектов, участвующих в Ashyq, в том числе:

режим работы по времени в будние и выходные дни не устанавливается;

при условии наличия нейтрального ("синего") или безопасного ("зеленого") статуса у посетителей в регионах, находящихся в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации:

в "зеленой" зоне (низкий эпидемиологический риск) - деятельность без ограничений;

в "желтой" и "красной" зонах - с ограничениями по наполняемости объектов.

Разрешен формат обучения в штатном режиме:

в дошкольных организациях по заявлениям родителей;

в общеобразовательных школах до 600 учащихся включительно;

для начальных 1-4 классов (5-6 классов в международных классах);

в школах с количеством свыше 600 учащихся - с загруженностью не более 50% от проектной мощности школ;

во внешкольных организациях;

в колледжах и вузах - в комбинированном формате: практические, лабораторные, семинарские занятия, производственная практика - в штатном режиме по гибкому графику, лекции - онлайн;

допускается обучение в штатном формате школьников, получивших полный курс вакцинации, по усмотрению администрации организации образования.

Устанавливаются следующие ограничения и разрешения в отношении контактных с больными КВИ:

не изолируются на домашний карантин при наличии документального подтверждения о получении ревакцинации или полного курса вакцинации против COVID-19, если после получения второго компонента прошло не более 6 месяцев;

на 7 день проводится обследование на COVID-19 методом ПЦР при отрицательном результате ПЦР-исследования домашний карантин завершается;

если на 7 день лабораторное обследование на COVID-19 не проводилось, домашний карантин продолжается до истечения 10 суток с момента изоляции.

Новое постановление вступает в силу сегодня, 28 января.

Ознакомиться с документом подробнее можно здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1953579-ryad-karantinnyh-ogranicheniy-snyali-dlya-obektov-uchastvuyuschih-v-ashyq-v-almaty/