Ряд карантинных ограничений сняли для объектов, участвующих в Ashyq, в Алматы

Главный санврач Алматы Карлыгаш Абдижаббарова подписала новое постановление о карантинных мерах в мегаполисе. Документ опубликован на официальном сайте Департамента санэпидконтроля южной столицы.
Главный санврач постановила продолжить реализацию и внедрение проекта Ashyq на объектах южной столицы.
Кроме того, документом предусмотрен ряд послаблений для объектов, участвующих в Ashyq, в том числе:
- режим работы по времени в будние и выходные дни не устанавливается;
- при условии наличия нейтрального ("синего") или безопасного ("зеленого") статуса у посетителей в регионах, находящихся в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации:
в "зеленой" зоне (низкий эпидемиологический риск) - деятельность без ограничений;
в "желтой" и "красной" зонах - с ограничениями по наполняемости объектов.
Разрешен формат обучения в штатном режиме:
- в дошкольных организациях по заявлениям родителей;
- в общеобразовательных школах до 600 учащихся включительно;
- для начальных 1-4 классов (5-6 классов в международных классах);
- в школах с количеством свыше 600 учащихся - с загруженностью не более 50% от проектной мощности школ;
- во внешкольных организациях;
- в колледжах и вузах - в комбинированном формате: практические, лабораторные, семинарские занятия, производственная практика - в штатном режиме по гибкому графику, лекции - онлайн;
- допускается обучение в штатном формате школьников, получивших полный курс вакцинации, по усмотрению администрации организации образования.
Устанавливаются следующие ограничения и разрешения в отношении контактных с больными КВИ:
- не изолируются на домашний карантин при наличии документального подтверждения о получении ревакцинации или полного курса вакцинации против COVID-19, если после получения второго компонента прошло не более 6 месяцев;
- на 7 день проводится обследование на COVID-19 методом ПЦР при отрицательном результате ПЦР-исследования домашний карантин завершается;
- если на 7 день лабораторное обследование на COVID-19 не проводилось, домашний карантин продолжается до истечения 10 суток с момента изоляции.
Новое постановление вступает в силу сегодня, 28 января.
Ознакомиться с документом подробнее можно здесь.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1953579-ryad-karantinnyh-ogranicheniy-snyali-dlya-obektov-uchastvuyuschih-v-ashyq-v-almaty/