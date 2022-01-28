Здоровье
KZ

Ряд карантинных ограничений сняли для объектов, участвующих в Ashyq, в Алматы

Женщина держит в руках смартфон с открытым приложением Ashyq
Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Главный санврач Алматы Карлыгаш Абдижаббарова подписала новое постановление о карантинных мерах в мегаполисе. Документ опубликован на официальном сайте Департамента санэпидконтроля южной столицы.

Главный санврач постановила продолжить реализацию и внедрение проекта Ashyq на объектах южной столицы.

Кроме того, документом предусмотрен ряд послаблений для объектов, участвующих в Ashyq, в том числе:

  • режим работы по времени в будние и выходные дни не устанавливается;
  • при условии наличия нейтрального ("синего") или безопасного ("зеленого") статуса у посетителей в регионах, находящихся в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации:

в "зеленой" зоне (низкий эпидемиологический риск) - деятельность без ограничений;

в "желтой" и "красной" зонах - с ограничениями по наполняемости объектов.

Разрешен формат обучения в штатном режиме:

  • в дошкольных организациях по заявлениям родителей;
  • в общеобразовательных школах до 600 учащихся включительно;
  • для начальных 1-4 классов (5-6 классов в международных классах);
  • в школах с количеством свыше 600 учащихся - с загруженностью не более 50% от проектной мощности школ;
  • во внешкольных организациях;
  • в колледжах и вузах - в комбинированном формате: практические, лабораторные, семинарские занятия, производственная практика - в штатном режиме по гибкому графику, лекции - онлайн;
  • допускается обучение в штатном формате школьников, получивших полный курс вакцинации, по усмотрению администрации организации образования.

Устанавливаются следующие ограничения и разрешения в отношении контактных с больными КВИ:

  • не изолируются на домашний карантин при наличии документального подтверждения о получении ревакцинации или полного курса вакцинации против COVID-19, если после получения второго компонента прошло не более 6 месяцев;
  • на 7 день проводится обследование на COVID-19 методом ПЦР при отрицательном результате ПЦР-исследования домашний карантин завершается;
  • если на 7 день лабораторное обследование на COVID-19 не проводилось, домашний карантин продолжается до истечения 10 суток с момента изоляции.

Новое постановление вступает в силу сегодня, 28 января.

Ознакомиться с документом подробнее можно здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1953579-ryad-karantinnyh-ogranicheniy-snyali-dlya-obektov-uchastvuyuschih-v-ashyq-v-almaty/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.