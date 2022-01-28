Регулятор ЕС рекомендовал условно разрешить применение таблеток Pfizer от COVID-19

Компания Pfizer. Фото: Scott Eisen/Bloomberg via Getty Images

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало дать условное разрешение на применение препарата от COVID-19, передает официальный сайт агентства.

Paxlovid - лекарство от коронавирусной инфекции, разработанное компанией Pfizer.

ЕМА дали условное разрешение на применение данного препарата для лечения взрослых, у которых повышен риск тяжелого течения COVID-19, но они не нуждаются в кислородной терапии.

Таким образом, Paxlovid стал первым пероральным противовирусным препаратом, который был рекомендовал ЕС.

Согласно исследованию, применение этого лекарства снижает риск госпитализаций и летальных исходов при COVID-19 у пациентов с хотя бы одним основным заболеванием. Испытуемых разделили на две группы. Одной в течение пяти дней после проявления симптомов давали Paxlovid, другой - плацебо.

Результат показал, что после этого в течение месяца в первой группе количество госпитализированных на более чем 24 часа равнялось 0,8%. При этом летальных исходов не было.

А во второй группе показатель составлял 6,3%. Количество смертей - девять человек.

Ожидается, что препарат будет также эффективен против омикрон-штамма.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1953513-regulyator-es-rekomendoval-uslovno-razreshit-primenenie-tabletok-pfizer-ot-covid-19/