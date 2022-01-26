Здоровье
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COVID-19 в Казахстане: за сутки выявили 11,8 тыс. заболевших

Двое людей в масках идут по улице
Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Казахстане тест на коронавирус с положительным результатом за последние сутки сдали 11862 человека. Об этом сообщает МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

Это на 2766 заболевших больше, чем было выявлено сутками ранее.

Больше всего заболевших за последние сутки выявлено в Нур-Султане и Алматы.

В разрезе регионов ситуация выглядит следующим образом:

  • город Нур-Султан - 2352
  • город Алматы - 2126
  • город Шымкент - 157
  • Акмолинская область - 976
  • Актюбинская область - 467
  • Алматинская область - 265
  • Атырауская область - 477
  • Восточно-Казахстанская область - 354
  • Жамбылская область - 194
  • Западно-Казахстанская область - 420
  • Карагандинская область - 2058
  • Костанайская область - 348
  • Кызылординская область - 134
  • Мангистауская область - 173
  • Павлодарская область - 910
  • Северо-Казахстанская область - 318
  • Туркестанская область - 133

Всего в стране выявлено 1178559 заболевших.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1952976-covid-19-v-kazahstane-za-sutki-vyyavili-118-tysyach-zabolevshih/

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