COVID-19 в Казахстане: за сутки выявили 11,8 тыс. заболевших

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Казахстане тест на коронавирус с положительным результатом за последние сутки сдали 11862 человека. Об этом сообщает МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

Это на 2766 заболевших больше, чем было выявлено сутками ранее.

Больше всего заболевших за последние сутки выявлено в Нур-Султане и Алматы.

В разрезе регионов ситуация выглядит следующим образом:

город Нур-Султан - 2352

город Алматы - 2126

город Шымкент - 157

Акмолинская область - 976

Актюбинская область - 467

Алматинская область - 265

Атырауская область - 477

Восточно-Казахстанская область - 354

Жамбылская область - 194

Западно-Казахстанская область - 420

Карагандинская область - 2058

Костанайская область - 348

Кызылординская область - 134

Мангистауская область - 173

Павлодарская область - 910

Северо-Казахстанская область - 318

Туркестанская область - 133

Всего в стране выявлено 1178559 заболевших.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1952976-covid-19-v-kazahstane-za-sutki-vyyavili-118-tysyach-zabolevshih/