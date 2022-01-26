COVID-19 в Казахстане: за сутки выявили 11,8 тыс. заболевших

В Казахстане тест на коронавирус с положительным результатом за последние сутки сдали 11862 человека. Об этом сообщает МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.
Это на 2766 заболевших больше, чем было выявлено сутками ранее.
Больше всего заболевших за последние сутки выявлено в Нур-Султане и Алматы.
В разрезе регионов ситуация выглядит следующим образом:
- город Нур-Султан - 2352
- город Алматы - 2126
- город Шымкент - 157
- Акмолинская область - 976
- Актюбинская область - 467
- Алматинская область - 265
- Атырауская область - 477
- Восточно-Казахстанская область - 354
- Жамбылская область - 194
- Западно-Казахстанская область - 420
- Карагандинская область - 2058
- Костанайская область - 348
- Кызылординская область - 134
- Мангистауская область - 173
- Павлодарская область - 910
- Северо-Казахстанская область - 318
- Туркестанская область - 133
Всего в стране выявлено 1178559 заболевших.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1952976-covid-19-v-kazahstane-za-sutki-vyyavili-118-tysyach-zabolevshih/