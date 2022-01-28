Инфекционист рассказал о рисках "естественной иммунизации" при омикрон-штамме

Иллюстративное фото: pexels.com

Инфекционист рассказал, почему не стоит стремиться к "естественной иммунизации" при омикрон-штамме, передает РИА Новости.

"Говорят, мол, давайте переболеем - и у нас будет коллективный иммунитет. А вот переболеем, а потом что? Что там будет за постковидный синдром? Мы же этого пока не можем сказать, мы с "омикроном" всего два месяца, поэтому так называемая естественная иммунизация - это не тот идеал, к которому надо стремиться", - говорит врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.

Ранее группа ученых из Китая предупредила человечество о риске проникновения коронавируса NeoCoV, который был обнаружен в ЮАР. Их заявление прокомментировали в ВОЗ. Там сообщили, что будут следить за ситуацией, а ученым мира еще предстоит изучить опасность этого вируса для человека.

Также мы писали о симптомах COVID-19, которые практически отсутствуют при заболевании омикрон-штаммом. А инфекционист дал рекомендации непривитым пожилым людям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1953488-infektsionist-rasskazal-o-riskah-estestvennoy-immunizatsii-pri-omikron-shtamme/