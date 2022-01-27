Ученые из Китая предупредили о новом коронавирусе

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Ученые из Китая предупредили о риске проникновения в человеческую популяцию коронавируса NeoCoV, который был найден в ЮАР, передает РИА Новости со ссылкой на bioRxiv.

Исследователи заявили, что вирусу, чтобы попасть в организм человека, необходима определенная мутация. Сейчас он опасен только для летучих мышей. Но, как отметили ученые, природа NeoCoV все также остается для них неизвестной.

"Случаи распространения этой группы вирусов следует тщательно отслеживать, учитывая их потенциал появления у людей", – говорится в научной статье.

Отмечается, что данное исследование находится в статусе препринта: его еще должны изучить другие эксперты.

Ранее российский ученый Гинцбург заявил, что эффективность "Спутника V" против омикрон-штамма составляет 75 процентов. Он добавил, что необходимо ревакцинироваться каждые полгода. Так как эффективность у привитых "Спутником V" через полгода снижается до 56-57 процентов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1953189-uchenye-iz-kitaya-predupredili-o-novom-koronaviruse/