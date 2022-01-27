Инфекционист дал совет непривитым пожилым людям

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Инфекционист посоветовал непривитым от COVID-19 людям старше 60 лет уйти на самоизоляцию, передает РИА Новости.

А работодателям желательно перевести сотрудников на дистанционный режим работы. В особенности тех, у кого имеются хронические заболевания, посоветовал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.

Кроме того, заболевание омикрон-штаммом может протекать в некоторых случаях тяжело. Поэтому рекомендуется привиться или ревакцинироваться, если прошло шесть месяцев со второго укола.

"Необходимо по возможности ограничить контакты с окружающими людьми, избегать больших скоплений людей, отложить посещение развлекательных мероприятий, поездки", - сказал Чуланов.

Немаловажно также носить защитную маску, пользоваться санитайзерами, соблюдать дистанцию.

Ранее биолог оценила риск развития постковидного синдрома у переболевших омикрон-штаммом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1953250-infektsionist-dal-sovet-neprivitym-pozhilym-lyudyam/