Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заразился COVID-19

Джастин Трюдо. Фото: Cole Burston/Getty Images

Премьер-министр Канады сообщил в Twitter, что заразился коронавирусом.

"Прошлой ночью я узнал, что заразился COVID-19", - сообщил Джастин Трюдо.

Экспресс-тест показал отрицательный результат, но премьер-министр Канады принял решение уйти на самоизоляцию. Он добавил, что чувствует себя хорошо. И напомнил о важности прививки.

"Я чувствую себя хорошо и буду работать из дома. Берегите себя и, пожалуйста, сделайте прививку", - дополнил политик.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян тоже сообщил, что заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию. Заболевание в его случае протекает бессимптомно.

Также мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что переболел омикрон-штаммом. Но недуг, по его словам, он перенес "на ногах".

Напомним, в сентябре прошлого года партия, в которой состоит Трюдо, одержала победу на парламентских выборах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1953427-premer-ministr-kanady-dzhastin-tryudo-zarazilsya-covid-19/