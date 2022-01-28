ВОЗ прокомментировала информацию о новом виде коронавируса NeoCoV

Здание ВОЗ в Женеве. Фото: Kyodo News via Getty Images

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что получила информацию о новом коронавирусе NeoCoV и следит за ситуацией. Но опасность этого вируса для человека ученым предстоит еще изучить, передает РИА Новости.

В ВОЗ поблагодарили китайских ученых за то, что они поделились результатами своих исследований в препринте.

"Животные, особенно дикие, являются источником более 75% всех возникающих инфекционных заболеваний человека, многие из которых вызываются новыми вирусами. Коронавирусы часто обнаруживаются у животных, в том числе у летучих мышей, которые были определены как природный резервуар многих из этих вирусов", – сообщили в организации.

Но, как отметили в ВОЗ, опасен ли этот вирус для человека и может ли он стать причиной новой пандемии, предстоит еще изучить.

"ВОЗ тесно сотрудничает с МЭБ (Всемирная организация охраны здоровья животных), ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций), ЮНЕП (Программа ООН по окружающей среде – ред.) и другими организациями для мониторинга и реагирования на угрозу появления зоонозных вирусов", – добавили в ВОЗ.

Ранее ученые из Аргентины заявили об эффективности антител после "Спутника V" и через полгода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1953394-voz-prokommentirovala-informatsiyu-o-novom-vide-koronavirusa-neocov/