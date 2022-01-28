Cимптомы COVID-19, отсутствующие при заболевании омикрон-штаммом, назвал врач

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Врач рассказал, какие типичные симптомы COVD-19 не являются распространенными при заболевании омикрон-штаммом, передает Sputnik Россия.

При заражении омикрон-штаммом намного реже пациенты стали жаловаться на потерю обоняния и вкуса. Хотя при штамме "дельта" это встречалось часто.

"Зачастую по потере обоняния люди понимали, что больны, и шли сдавать анализы. При "дельте" это встречалось уже реже, а при "омикроне" потеря обоняния - это редкость", - говорит врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

Помимо этого при омикрон-штамме человек практически не испытывает ощущения затрудненного дыхания.

"Затрудненное дыхание тоже нехарактерно для "омикрона". Он практически не добирается до легких, он останавливается в бронхиолах, то есть в бронхиальном дереве. Я бы не сказал, что бронхиолит при "омикроне" намного лучше пневмонии при "дельте", но это более легкое заболевание", - объяснил Водовозов.

Специалист напомнил, что вакцинация может обеспечить некоторую защиту от вируса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1953403-cimptomy-covid-19-otsutstvuyuschie-pri-zabolevanii-omikron-shtammom-nazval-vrach/