Здоровье
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До 9 тысяч снизился суточный прирост заболевших COVID-19 в Казахстане

Медработник держит в руке колбу
Иллюстративное фото: Karl-Josef Hildenbrand/Picture alliance/Getty Images

За последние сутки в Казахстане зарегистрировали 9016 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

Число новых случаев коронавируса, выявленных в Казахстане, вновь уменьшилось. С 21 января, когда был зафиксирован антирекорд по заболеваемости КВИ, прирост новых инфицированных сократился более чем на 7 тысяч.

В разрезе регионов ситуация с новыми случаями такова:

  • Нур-Султан - 1648;
  • Алматы - 1501;
  • Шымкент - 85;
  • Акмолинская область - 998;
  • Актюбинская область - 409;
  • Алматинская область - 396;
  • Атырауская область - 567;
  • Восточно-Казахстанская область - 229;
  • Жамбылская область - 113;
  • Западно-Казахстанская область - 162;
  • Карагандинская область - 1245;
  • Костанайская область - 323;
  • Кызылординская область - 74;
  • Мангистауская область - 177;
  • Павлодарская область - 703;
  • Северо-Казахстанская область - 263;
  • Туркестанская область - 123.

Всего в стране подтверждено 1 166 697 случаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1952772-do-9-tysyach-snizilsya-sutochnyy-prirost-zabolevshih-covid-19-v-kazahstane/

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