До 9 тысяч снизился суточный прирост заболевших COVID-19 в Казахстане

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За последние сутки в Казахстане зарегистрировали 9016 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

Число новых случаев коронавируса, выявленных в Казахстане, вновь уменьшилось. С 21 января, когда был зафиксирован антирекорд по заболеваемости КВИ, прирост новых инфицированных сократился более чем на 7 тысяч.

В разрезе регионов ситуация с новыми случаями такова:

Нур-Султан - 1648;

Алматы - 1501;

Шымкент - 85;

Акмолинская область - 998;

Актюбинская область - 409;

Алматинская область - 396;

Атырауская область - 567;

Восточно-Казахстанская область - 229;

Жамбылская область - 113;

Западно-Казахстанская область - 162;

Карагандинская область - 1245;

Костанайская область - 323;

Кызылординская область - 74;

Мангистауская область - 177;

Павлодарская область - 703;

Северо-Казахстанская область - 263;

Туркестанская область - 123.

Всего в стране подтверждено 1 166 697 случаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1952772-do-9-tysyach-snizilsya-sutochnyy-prirost-zabolevshih-covid-19-v-kazahstane/