До 9 тысяч снизился суточный прирост заболевших COVID-19 в Казахстане

За последние сутки в Казахстане зарегистрировали 9016 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.
Число новых случаев коронавируса, выявленных в Казахстане, вновь уменьшилось. С 21 января, когда был зафиксирован антирекорд по заболеваемости КВИ, прирост новых инфицированных сократился более чем на 7 тысяч.
В разрезе регионов ситуация с новыми случаями такова:
- Нур-Султан - 1648;
- Алматы - 1501;
- Шымкент - 85;
- Акмолинская область - 998;
- Актюбинская область - 409;
- Алматинская область - 396;
- Атырауская область - 567;
- Восточно-Казахстанская область - 229;
- Жамбылская область - 113;
- Западно-Казахстанская область - 162;
- Карагандинская область - 1245;
- Костанайская область - 323;
- Кызылординская область - 74;
- Мангистауская область - 177;
- Павлодарская область - 703;
- Северо-Казахстанская область - 263;
- Туркестанская область - 123.
Всего в стране подтверждено 1 166 697 случаев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1952772-do-9-tysyach-snizilsya-sutochnyy-prirost-zabolevshih-covid-19-v-kazahstane/