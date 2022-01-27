Принято новое постановление главного санврача о проекте Ashyq

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Сегодня было принято новое постановление и.о. главного санврача Казахстана, которое ослабляет карантинные ограничения для граждан с "синим" статусом в Ashyq. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале "МВК по нераспространению COVID-19".

Согласно новому постановлению, для объектов, участвующих в проекте Ashyq, в будние и выходные дни отменили ограничения режима работы по времени.

Теперь объекты, работающие по "зеленому" статусу персонала и посетителей, смогут работать без ограничений независимо от зоны, в которой находится регион ("зеленая", "желтая", "красная").

При соблюдении вышеуказанных условий разрешается: проведение торжественных, памятных, зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, конференций, форумов; деятельность спорткомплексов, оздоровительных и религиозных объектов, развлекательных объектов (игровые клубы, казино, ночные клубы и караоке), ТРЦ, торговых сетей, бассейнов.

Посетители с "зеленым" и "синим" статусами в Ashyq в регионах, находящихся в "зеленой" зоне, смогут делать все это без ограничений, тогда как в регионах в "желтой" и "красной" зоне ослабление карантина произойдет в сторону увеличения наполняемости.

Таким образом, независимо от зоны эпидемиологического риска сохраняется вход без ограничений при наличии "синего" статуса для объектов, осуществляющих межобластные, внутриобластные, городские (регулярные и нерегулярные) перевозки, для отелей, гостиниц, аэропортов, железнодорожных, водных и автовокзалов, речных и морских портов, автостанций и пунктов обслуживания пассажиров; ЦОНов, отделений АО "Казпочта", банков; салонов красоты, СПА-центров, крытых рынков, объектов общепита по типу столовых, организаций дошкольного и дополнительного образования.

Также сняты ограничения на деятельность саун, бань, торговых сетей (непродовольственных) с торговой площадью до 1000 квадратных метров, вход в которые также будет по "синему" статусу во всех регионах независимо от зоны эпидемиологического риска.

В "зеленой" зоне при наличии "синего" статуса у посетителей ограничений не будет для объектов общепита по типу ресторанов и кафе, игровых и развлекательных заведений для взрослых и детей (бильярдные, боулинги, театры, кинотеатры, концертные залы, филармонии, цирки, океанариум, компьютерные и лотерейные клубы, букмекерские конторы).

Кроме того, увеличена их заполняемость в "желтой" зоне – с 50 до 70% и в "красной" – с 30 до 60%. Заполняемость будет определяться в зависимости от проектной мощности объекта.

С полным текстом постановления можно ознакомиться по данной ссылке.

Напомним, что с 5 января в стране действовали новые ограничения для граждан с "синим" статусом в Ashyq, однако 21 января президент Касым-Жомарт Токаев предложил ослабить ограничения для бизнеса.

25 января глава Минздрава Ажар Гиният объявила, что МВК одобрила послабления ограничений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1953371-prinyato-novoe-postanovlenie-glavnogo-sanvracha-o-proekte-ashyq/