Врач рассказал о предпосылках появления новых штаммов коронавируса

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Врач рассказал о предпосылках к появлению новых штаммов коронавируса, передает РИА Новости.

Как объяснил доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский, появление новых штаммов вероятно. Но пока предпосылок к возникновению варианта, что способен вытеснить "омикрон" нет.

Вероятность, что вирус мутирует, возрастает с каждым новым случаем заболевания COVID-19, так как он изменяется именно в клетках человека.

Напомним, профессор Анча Баранова оценила вероятность развития постковидного синдрома у переболевших омикрон-штаммом. По ее словам, последствиям COVID-19 наиболее подвержены женщины.

А аргентинские ученые провели исследование и выяснили, что антитела после "Спутника V" эффективны против новых вариантов коронавируса даже спустя полгода после вакцинации.

Также мы писали о советах, которые дал инфекционист непривитым пожилым людям. И чем опасно заболевание омикрон-штаммом для детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1953325-vrach-rasskazal-o-predposylkah-poyavleniya-novyh-shtammov-koronavirusa/