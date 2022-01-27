Биолог оценила риск развития постковидного синдрома после омикрон-штамма

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Биолог рассказала, какова вероятность развития постковидного синдрома у переболевшего омикрон-штаммом, передает Sputnik Россия.

Коронавирус в основном взаимодействует с нервной и кровеносной системами человека. А постковидный синдром диагностируют в среднем через три месяца после заболевания.

"Среднепопуляционное снижение тяжести COVID-19 объясняется в большей степени тем, что доля вакцинированных весьма высока. С учетом этого фактора, снижение тяжести заболевания при заражении "омикроном" по сравнению с "дельтой" - всего 20-25 процентов", - говорит доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

Она отметила, что продолжительность болезни с появлением омикрон-штамма не изменилась. В большинстве случаев пациенты болеют пять-семь дней. А если дольше, то это уже неблагоприятный признак.

К развитию постковидного синдрома наиболее склонны женщины.

"Это объясняют тем, что женщины более склонны к аутоиммунным реакциям, чем мужчины. Вообще, у постковидного состояния несколько составляющих: аутоиммунная, проблемы с коагуляцией, с нервной системой, с работой мозга и с мужской репродукцией", - объяснила Баранова.

Биолог посоветовала вакцинироваться, чтобы избежать тяжелого течения болезни. А также заранее предусмотреть возможные последствия после COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1953193-biolog-otsenila-risk-razvitiya-postkovidnogo-sindroma-posle-omikron-shtamma/