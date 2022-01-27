Дания отменяет все ограничения по COVID-19 с 1 февраля

Дания. Фото: NIELS CHRISTIAN VILMANN/Ritzau Scanpix/AFP via Getty Images

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что в стране с 1 февраля будут сняты все коронавирусные ограничения, передает агентство Anadolu.

Власти Дании приняли такое решение на основании рекомендаций министерства здравоохранения страны. Как отметила Фредериксен, с этого числа в их стране коронавирус не будет считаться социально опасным заболеванием.

Однако туристы при въезде в Данию должны будут сдавать ПЦР-тест и оставаться на карантине. Но и эти ограничения продлятся только четыре недели.

Ранее Великобритания отменила карантин для невакцинированных при въезде. Начиная с 11 февраля все привитые туристы смогут приехать в Великобританию без ограничений. Тем, кто не поставил вакцину от коронавируса, достаточно сдать ПЦР-тест за два дня до поездки и получить отрицательный результат, а также сделать еще один тест уже после прибытия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1953195-daniya-otmenila-vse-ogranicheniya-po-covid-19-s-1-fevralya/