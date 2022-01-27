Ученые из Аргентины заявили об эффективности антител после "Спутника V" и через полгода

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Аргентинские ученые провели исследование и выяснили, что антитела после вакцинации "Спутником V" эффективны против новых вариантов COVID-19 и через шесть месяцев, сообщает Agencia CYTA.

"Уровень нейтрализующих антител сохраняется, несмотря на снижение общего количества антител. Это связано с тем, что антитела проходят процесс созревания и их качество улучшается уже в первые месяцы после применения вакцины", – рассказала вирусолог Андреа Гамарник, руководитель исследования.

В ходе исследования у добровольцев брали образцы плазмы до вакцинации, а затем на 21-й, 42-й, 120-й и 180-й дни после.

"Хотя количество антител, образующихся после вакцинации, снижается примерно в 10 раз через шесть месяцев ее применения, нейтрализующая способность сохраняется в течение четырех месяцев и показывает лишь незначительное снижение через полгода", – добавила Мария Мора Гонсалес Лопес Ледесма.

Исследование показало, что российская вакцина эффективно нейтрализует альфа-штамм, варианты "дельта", "лямбда", "бета" и "гамма".

"В настоящее время мы проводим исследования иммунного ответа, вызванного "Спутником V" и другими вакцинами против омикрон-штамма", – отметила Гамарник.

Ранее ученые заявили, что "Спутник V" оказался эффективнее Pfizer против омикрон-штамма.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1953214-uchenye-iz-argentiny-zayavili-ob-effektivnosti-antitel-posle-sputnika-v-i-cherez-polgoda/