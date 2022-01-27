Чем опасен омикрон-штамм для детей и как он протекает, рассказала алматинский педиатр

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Коронавирус и новые его штаммы с каждым днем становятся все опаснее не только для взрослых, но и для детей. Новый вариант "омикрон" гораздо сильнее "бьет" по детям от двух до пяти лет. У них вирус протекает с поражением верхних дыхательных путей и бронхов, рассказала NUR.KZ Динара Кайпова, заведующая отделением педиатрии городской поликлиники №36 города Алматы.

Новый штамм коронавируса "омикрон" у детей в основном проявляется симптомами бронхиолита – воспалением мелких бронхов. В процессе заболевания может развиться дыхательная недостаточность, пневмония, отметила врач-педиатр Динара Кайпова.

Насморк, кашель, боли в горле, диарея, сыпь и усталость являются распространенными симптомами омикрон-штамма у детей.

По словам эксперта, в группе риска находятся дети с генетическими, неврологическими, метаболическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями, врожденными пороками сердца, ожирением, сахарным диабетом, астмой или другими хроническими заболеваниями легких, а также в возрасте до года.

"Основные признаки "омикрона" – это боль в горле, сухой кашель, заложенность носа, головная боль, лихорадка в течение двух-трех дней, боль в мышцах. Также возможны одышка, рвота, диарея и обезвоживание. Инкубационный период нового варианта – от трех до четырех дней. "Омикрон" у 15 % детей провоцирует необычную сыпь и поражение легких с развитием пневмонии и бронхиолита. Более тяжело инфекция протекает у детей до года, так как быстро развивается пневмония. Риск госпитализации у несовершеннолетних, инфицированных "омикроном", по предварительным данным, на 20% выше, чем при дельта-варианте", – уточнила врач.

В качестве профилактики COVID-19 у детей педиатр посоветовала придерживаться следующих рекомендаций: мыть руки часто и тщательно, особенно после улицы, на прогулки брать с собой антибактериальные влажные салфетки и санитайзер (бактерицидный гель для рук), не трогать лицо руками, взрослым, проживающим с детьми, необходимо вакцинироваться и ревакцинироваться.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, как маленькие дети переносят заболевание омикрон-штаммом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1953051-chem-opasen-omikron-shtamm-dlya-detey-i-kak-on-protekaet-rasskazala-almatinskiy-pediatr/