Казахстанцы смогут ревакцинироваться "Спутником Лайт" уже в конце января

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Казахстанцы смогут пройти ревакцинацию препаратом "Спутник Лайт" уже в конце января наступившего года. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Минздрава.

В ведомстве рассказали о том, какие вакцины против КВИ доступны казахстанцам на сегодняшний день:

для первого прохождения вакцинации: "Cпутник V", QazVac, Vero Cell (Sinopharm), Pfizer/BioNTech (для детей, беременных и кормящих женщин);

"Cпутник V", QazVac, Vero Cell (Sinopharm), Pfizer/BioNTech (для детей, беременных и кормящих женщин); для ревакцинации: QazVac, Vero Cell (Sinopharm), Pfizer/BioNTech (лицам старше 60-ти лет), а также в конце января 2022 года для ревакцинации будет доступна вакцина "Спутник Лайт".

"Вакцинация остается главным способом защиты от коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что партия из 150 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт" поступила в Казахстан 11 января.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1951239-kazahstantsy-smogut-revaktsinirovatsya-sputnikom-layt-uzhe-v-kontse-yanvarya/