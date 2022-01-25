О вероятности вакцинации детей до 12 лет высказались в УОЗ Алматы

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Заместитель руководителя управления общественного здоровья Алматы Светлана Султангазиева во время брифинга в РСК рассказала, что в Казахстане не исключается вакцинация детей младше 12 детей. Но это может произойти только после проведения клинических испытаний, передает корреспондент NUR.KZ.

"Каждый препарат проходит стадию клинических исследований, и только после одобрения допускается его применение для определенной группы лиц. Конечно, сейчас будут проводиться исследования.

В Китае вакцинация применяется для детей с 3 лет, в некоторых европейских странах - с 5 лет. Если будет такая необходимость и будет очень большое количество зарегистрированных случаев, то, возможно, этот вариант будет у нас применен. После проведения определенных клинических испытаний", - заявила заместитель руководителя УОЗ Алматы Светлана Султангазиева.

Она добавила, что смертности среди детей от COVID-19 в Алматы не было.

По данным УОЗ, сейчас в Алматы провакцинировано 28 тысяч школьников в возрасте от 12 до 18 лет.

Напомним, вакцинация подростков препаратом Pfizer началась в Алматы 12 ноября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1952911-o-veroyatnosti-vaktsinatsii-detey-do-12-let-vyskazalis-v-uoz-almaty/