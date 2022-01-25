"Компания отказывает в поставке": Есмагамбетова об отмене платной иммунизации вакциной Pfizer в Казахстане

Иллюстративное фото: Michael Ciaglo / Stringer / Getty Images

Глава комитета санэпидконтроля на онлайн-брифинге в СЦК рассказала, почему производитель вакцины Pfizer отказался от поставок дополнительных партий в Казахстан для иммунизации желающих на платной основе, передает корреспондент NUR.KZ.

Айжан Есмагамбетова сообщила, что Минздравом очень долгое время прорабатывался с компанией-поставщиком вакцины Pfizer вопрос поставки препарата для вакцинации на платной основе.

"К сожалению, на сегодня уже можно констатировать тот факт, что компания отказывает в поставке вакцины для вакцинации на платной основе, потому что на сегодня есть глобальный спрос на вакцину. Вы сами видите, что помимо вакцинации, во всех странах стартовала ревакцинация, и не только первый курс ревакцинации.

Есть страны, которые начинают второй курс ревакцинации, соответственно спрос на вакцину всегда растет, и компания сегодня в первую очередь работает с правительством - то есть поставки для коммерческой реализации компания Pfizer не производит", - пояснила она.

В этой связи переговоры завершились, по ее словам, ничем, "несмотря на то, что власти долгое время пытались найти выходы и пытались вести переговоры для того, чтобы дополнительный объем вакцины был поставлен в Казахстан для реализации на коммерческой основе".

Ранее заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов на брифинге в СЦК сообщил, что казахстанцы не смогут привиться платно вакциной Comirnaty (Pfizer/BioNTech).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1952933-kompaniya-otkazyvaet-v-postavke-esmagambetova-ob-otmene-platnoy-immunizatsii-vaktsinoy-pfizer-v-kazahstane/