Названы скрытые симптомы омикрон-штамма

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The Sun перечислили несколько симптомов омикрон-штамма, которые можно принять за проявление других недугов.

Как показали исследования, усталость проявляется в 62 процентах случаев COVID-19. Но чаще всего на данный симптом не обращают внимания.

Еще скрытым симптомом являются боли в теле или болезненность мышц. Они могут свидетельствовать о том, что организм борется с вирусом.

Британские ученые проводили исследование и выяснили, что симптомом заболевания может быть потеря аппетита.

Наименее часто болеющие COVID-19 люди сообщают о боли в животе, диарее, тошноте или рвоте. Тем не менее желудочно-кишечные симптомы могут возникать.

Ранее мы писали о пяти симптомах заболевания омикрон-штаммом у вакцинированных.

Напомним, профессор рассказал о самых тяжелых и опасных последствиях после коронавируса. А вирусологи объяснили, почему не стоит воспринимать омикрон-штамм как "живую" вакцину. И что намеренно им заражаться может быть опасно для жизни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1952783-nazvany-skrytye-simptomy-omikron-shtamma/