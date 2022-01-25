Профессор назвал самые опасные последствия после COVID-19

Иллюстративное фото: Pexels.com

Профессор рассказал, какие осложнения могут последовать после COVID-19, передает Прайм.

Последствия от COVID-19 подразделяются на два вида. При первом - это затянувшиеся и длительно протекающие симптомы. Во втором случае это может привести к ряду аутоиммунных патологий.

При этом последствия проявляются после тяжелой и легкой формы заболевания.

"Ясно, что сама болезнь это еще аутоиммунный процесс и иммунотромбоз, поэтому многие осложнения возникают в этой сфере. Среди них наблюдаются и весьма серьезные - миокардиты, миалгии, сосудистые нарушения, ревматоидный артрит (поражение суставов), бронхиальная астма, сохраняющиеся длительное время одышка и кашель, увеличение лимфоузлов, различные неврологические нарушения, вызванные поражением как ЦНС, так и периферической нервной системы (дискоординация движений, дефицит внимания, усталость, нарушение памяти, бессоница)", - перечислил доктор медицинских наук, профессор Александр Шишкин.

У некоторых переболевших пациентов последствия наблюдаются на протяжении года.

Ранее мы писали о нетипичном, но опасном осложнении после коронавируса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1952781-professor-nazval-samye-opasnye-posledstviya-posle-covid-19/