В Казахстане сократили карантин для контактных и бессимптомных больных КВИ

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

О сокращении сроков карантина для контактных и бессимптомных больных COVID-19 на заседании правительства заявила министр здравоохранения Ажар Гиният, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Гиният, с учетом скорости распространения и особенностей течения коронавирусной инфекции, вызванной вариантом "омикрон", пересмотрен подход к срокам карантина и, соответственно, срокам изменения статуса в Ashyq.

"Срок карантина для близких контактных и бессимптомных больных сокращен с 14 до 10 дней. При этом, при наличии отрицательного результата ПЦР-исследования на седьмые сутки карантин завершается.

Если по каким-то причинам ПЦР-тест на 7-е сутки не сдан, то карантин завершается на 10-й день без дополнительной сдачи ПЦР теста", - заявила министр.

Она добавила, что данные критерии нашли свое отражение в постановлениях главного государственного врача по ограничительным мерам и в постановлении, определяющем правила работы и изменение статуса в Ashyq.

Напомним, на прошлой неделе Минздрав заявлял о том, что только собирается сократить карантин до 7 либо 10 дней в Казахстане.

Также на заседании правительства министр Гиният заявила, что для лиц с "синим" статусом в Ashyq в Казахстане снимается ряд ограничений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1952798-karantin-dlya-kontaktnyh-i-bessimptomnyh-bolnyh-kvi-sokratili-do-7-10-dney-v-kazahstane/