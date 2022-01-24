Названы пять симптомов омикрон-штамма у вакцинированных

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Врач рассказал о пяти симптомах заболевания омикрон-штаммом у вакцинированных, передает The Conversation.

В основном, вакцинированные люди при заражении новым штаммом жалуются на насморк, чихание, усталость, головную боль и боль в горле.

"Омикрон вызывает симптомы, которые больше похожи на обычную простуду, особенно у людей, которые были вакцинированы, и меньше общих системных симптомов", - говорит британский эпидемиолог, профессор Тим Спектор.

Причем половина из них не страдает классическими признаками вроде повышения температуры, кашля, а также потери обоняния и вкуса.

Ранее российский врач рассказал о нетипичных, но при этом опасных для здоровья последствиях перенесенной коронавирусной инфекции.

А специалист из Бангладеша назвал симптом, который встречается у 73 процентов заболевших омикрон-штаммом.

Также мы писали о наиболее распространенных признаках заболевания новым вариантом у детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1952636-nazvany-pyat-simptomov-omikron-shtamma-u-vaktsinirovannyh/