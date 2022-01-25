Минздрав: Заболеваемость коронавирусом в Казахстане выросла в 11 раз

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Минздрава на заседании кабмина рассказала, при каких условиях в регионах могут ввести дополнительные карантинные меры из-за коронавируса, передает корреспондент NUR.KZ.

Ажар Гиният сообщила, что с начала года в республике коронавирусной инфекцией заболели более 178 тысяч человек. Впервые за весь период пандемии суточная регистрация случаев превысила 16 тысяч. Такая ситуация, по ее словам, обусловлена высокой заразностью и скоростью распространения омикрон-штамма.

"На сегодня вся страна, за исключением Туркестанской области, находится в "красной" зоне. За последнюю неделю уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией вырос в 1,5 раза. С начала января по сравнению с декабрем заболеваемость выросла в 11 раз. Рост заболеваемости отмечается во всех регионах", - добавила она.

При этом, по ее словам, резкий рост заболеваемости отразился и на занятости инфекционных стационаров в республике. За последний месяц занятость инфекционных коек увеличилась в 2,1 раза - с 18 до 38%. Занятость более 50% коечного фонда отмечается в Нур-Султане, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской и Павлодарской областях.

В Нур-Султане к этому часу занято более 50% реанимационных коек.

"При нагрузке выше 70% в регионах дифференцированно будут приниматься дополнительные карантинные меры, направленные на недопущение регистрации избыточной смертности, связанной с несвоевременным получением населением медицинской помощи по КВИ и другим значимым заболеваниям", - резюмировала Ажар Гиният.

Напомним, во время заседания кабмина глава Минздрава сообщила, что для казахстанцев с "синим" статусом в Ashyq снят ряд ограничений. Кроме того, министр объяснила, при каких условиях казахстанских школьников вернут на "дистанционку".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1952801-minzdrav-zabolevaemost-koronavirusom-vyrosla-v-11-raz-v-kazahstane/