Вирусологи посоветовали не воспринимать омикрон-штамм как "живую" вакцину

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Вирусологи предупредили, что специально заражаться омикрон-штаммом опасно, передает РБК.

Некоторые ошибочно полагают, что омикрон-штаммом переболеть во всех случаях легко. Поэтому стремятся специально заразиться им, чтобы потом получить иммунитет.

Но бывают случаи, когда заболевание новым вариантом может оказаться опасным или даже смертельным для человека. Следовательно, нельзя воспринимать омикрон-штамм как "живую" вакцину, объяснил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Другой ученый рассказал, что даже вакцинированные могут заболеть омикрон-штаммом.

"Омикрон-штамм очень заразный. Он размножается лучше, значит, дозы вируса, которые идут на заражение, выше. Иммунитет пробивается, и человек заболевает. То есть вакцина действительно работает хуже. Но, как правило, вакцинированные заболевают достаточно легко", - говорит главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Он добавил, что пока точно говорить о степени летальности омикрон-штамма рано.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1952779-virusologi-posovetovali-ne-vosprinimat-omikron-shtamm-kak-zhivuyu-vaktsinu/