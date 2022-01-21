10 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт" доставили в Нур-Султан

Вакцина "Спутник Лайт". Фото: официальный сайт акимата города Нур-Султан

Первая партия вакцины "Спутник Лайт" прибыла на склад управления общественного здравоохранения столицы. В нее вошли 10 тыс. доз однокомпонентной вакцины, сообщается на официальном сайте акимата города Нур-Султан.

Как отметили в управлении, эта вакцина подходит только для ревакцинации. Те, кто планирует ставить прививку впервые, не могут получить "Спутник Лайт".

Данный препарат подойдет тем, кто уже получал QazVac, Sinoрһarm, Hayat-Vac или Sinovac в качестве первой вакцины.

Перевозка и хранение доз нового препарата осуществляется в специальных морозильных камерах, где температура не превышает отметки в минус 18 градусов.

Морозильные камеры с вакциной. Фото: официальный сайт акимата города Нур-Султан

Сообщается, что новая вакцина будет распределяться между столичными поликлиниками в соответствии с количеством прикрепленных жителей.

Пройти ревакцинацию можно в пунктах вакцинации медицинских организаций ПМСП и при торговых центрах "Керуен", "Абу даби плаза", "Азия парк" и "Евразия".

Таким образом, теперь для ревакцинации в Нур-Султане доступны препараты QazVac, Sinofarm и "Спутник Лайт". Вакцина Pfizer доступна для всех, кто соответствует критериям, а также граждане старше 60 лет и медицинские работники.

Ранее сообщалось, что всего в Казахстан отправлено 150 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт".

Также, глава Комитета санэпидконтроля Айжан Есмагамбетова на бриффинге в СЦК отметила, что вакцина "Спутник Лайт" может производиться в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1952379-10-tysyach-doz-vaktsiny-sputnik-layt-dostavili-v-nur-sultan/