Рассылку о недопуске непривитых старшеклассников к занятиям опровергли в Карагандинской области

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Сообщение о том, что в одной из школ Караганды непривитых старшеклассников не пускают на занятия в офлайн-режиме, стали рассылать в Telegram среди казахстанцев. В управлении образования региона опровергли этот фейк, пишет портал Stop Fаke.kz.

В рассылке также указывалось, что непривитым старшеклассникам отказывают и в консультациях для подготовки к экзаменам.

В управлении образования Карагандинской области прокомментировали эту рассылку.

"Эта информация не соответствует действительности. Вакцинация против коронавирусной инфекции проводится на добровольной основе и только с информированного согласия прививаемого. В соответствии со статьей 77 Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения" граждане Республики Казахстан имеют право на отказ от получения профилактической вакцинации.

Перед проведением прививки проводится обязательный осмотр прививаемого. В случае наличия медицинских противопоказаний вакцинация откладывается до выздоровления", - пояснили в ведомстве.

Граждан призвали доверять лишь официальной информации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951977-rassylku-o-nedopuske-neprivityh-starsheklassnikov-k-zanyatiyam-oprovergli-v-karagandinskoy-oblasti/