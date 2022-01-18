Есмагамбетова: Вакцину "Спутник лайт" могут производить в Казахстане

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Глава Комитета санэпидконтроля на брифинге в СЦК прокомментировала вопрос о том, планируется ли наладить производство вакцины "Спутник Лайт" в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Айжан Есмагамбетова не исключила такую вероятность.

"Ведутся переговоры. Сегодня Карагандинский фармацевтический комплекс (КФК) если производил "Спутник V", то есть двухкомпонентную вакцину, то он также может производить и "Спутник Лайт". Первые 150 тысяч доз были закуплены у российского производителя, потому что это оказалось быстрее, то есть купить готовую вакцину и ее распределить.

Для того, чтобы производить вакцину у нас в стране, необходимо ее привезти, произвести и провести все сертификационные работы. На это уходит время", - пояснила она.

Айжан Есмагамбетова также сообщила, что на сегодня в Казахстане на склады "СК-Фармация" доставлено 150 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт", в течение недели ее распределят по регионам.

"Мы планируем, что до конца этой недели этот объем будет развезен по регионам и будет доступен для проведения ревакцинации населения против КВИ", - заявила она.

При этом, она пояснила, что вакцина "Спутник V" не подходит для ревакцинации, так как там два разных компонента.

Напомним, также сегодня заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов объяснил, почему казахстанцы не смогут привиться платно вакциной Comirnaty (Pfizer/BioNTech).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1951797-esmagambetova-vaktsinu-sputnik-layt-mogut-proizvodit-v-kazahstane/