Япония одобрила применение вакцины Pfizer для детей от 5 до 11 лет

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Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии разрешило использование препарата Pfizer для вакцинации детей от пяти до 11 лет от COVID-19, говорится на сайте ведомства.

Сообщается, что детям этой возрастной категории предусмотрена одна треть от дозы для взрослого человека. Интервал между двумя инъекциями также составляет три недели. При этом активные компоненты у препаратов абсолютно одинаковые.

В начале ноября прошлого года США одобрили вакцину Pfizer для детей старше пяти лет. Отмечается, что эффективность вакцины составляет 91%. При этом серьезных побочных эффектов не обнаружено.

Затем министерство здравоохранения Израиля разрешило вакцинацию от COVID-19 детей с пяти лет.

В декабре Агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий (MHRA) Великобритании одобрило вакцинацию детей от пяти до 11 лет препаратом Pfizer. Этой возрастной группе будут ставить две дозы вакцины объем 10 мкг с перерывом в восемь недель.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1952279-yaponiya-odobrila-primenenie-vaktsiny-pfizer-dlya-detey-ot-5-do-11-let/