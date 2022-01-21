Токаев предложил смягчить правила карантина для бизнеса из-за "омикрона"

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

На встрече с казахстанскими бизнесменами Касым-Жомарт Токаев заявил, что новый штамм коронавируса "омикрон" становится всеобщим явлением – поэтому жесткий карантин для малого и среднего бизнеса при нем нерационален, передает корреспондент NUR.KZ.

"Малый и средний бизнес сильно не растет у нас. Нарастает недоверие между государством и МСБ, особенно в условиях ужесточения карантинных мер.

Мы договорились, что судя по всему, COVID в форме теперь уже "омикрона" становится всеобщим явлением. Похоже на то, что очень многие будут вынуждены переболеть омикроном.

В этих условиях жесткие карантинные меры в отношении малого и среднего бизнеса, особенно в сфере услуг, насколько они рациональны? Насколько они практичны?

Я обращаюсь к правительству, пересмотрите все это - зачем нам в этих условиях душить МСБ и практически создавать неравные условия в экономике", - заявил Токаев.

Напомним, что Касым-Жомарт Токаев на встрече с казахстанскими бизнесменами заявил, что в Казахстане от экономического роста выигрывают лишь ограниченные элитные группы, а доходы обычного населения уменьшаются.

Глава государства подчеркнул, что люди задаются вопросом – почему весь бизнес оказался в одних руках.

Токаев заявил, что "прибыльные гиганты" в Казахстане не платят государству налоги. Он потребовал обеспечить казну полагающимися ей средствами.

Также президент рассказал о своих планах по переформатированию отечественного образования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1952341-tokaev-predlozhil-smyagchit-pravila-karantina-dlya-biznesa-iz-za-omikrona/