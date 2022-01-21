Токаев: Люди задаются вопросом – почему весь бизнес оказался в одних руках

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Президент Токаев на встрече с казахстанскими бизнесменами заявил, что бизнес в стране "проплывает" мимо казахстанцев. Люди задаются вопросом – почему все виды бизнеса оказались в одних руках, передает корреспондент NUR.KZ.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане существует олигополия.

"То есть, один и тот же человек или одна и так же компания и добывает, и перерабатывает, и оперирует банками, и осуществляет кучу других бизнесов – остальные на подхвате. Им как бы с барского стола.

Люди задаются вопросом – почему все виды бизнеса оказались в одних руках. Чем мы хуже? Есть люди, которые путают Гегеля с Бабелем, но у них огромное количество бизнесов", - сказал он.

Токаев добавил: при этом образованные люди не могут пробиться.

"И в то же время люди образованные, окончившие специальные курсы, никак не могут пробиться к источникам бизнеса, кредитным ресурсам и прочее. Бизнес проплывает мимо, это порождает депрессию, неверие в общество, неверие в справедливость со всеми вытекающими отсюда социально-экономическими последствиями", - добавил президент.

В ходе той же встречи Токаев заявил, что в Казахстане от экономического роста выиграют лишь ограниченные элитные группы, а доходы обычного населения уменьшаются.

Также глава государства отметил, что разрыв между богатыми и бедными достиг недопустимого уровня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1952328-tokaev-lyudi-zadayutsya-voprosom-pochemu-ves-biznes-okazalsya-v-odnih-rukah/